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Ankara'da hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı

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#ANKARA#Beypazarı#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 16:37

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde, Beypazarı-Ankara yolu Oğuzkent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Nallıhan'daki kömür madenine Beypazarı'ndan işçi götüren Mehmet T. yönetimindeki servis minibüsü, kavşakta Mahmut F.'nin kullandığı hafif ticari araçla çapıştı.

Araç sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, minibüsteki işçilerden 8'i yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Beypazarı ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

1 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#ANKARA#Beypazarı#Trafik Kazası

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