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Ankara'da gözaltına alınan Gazeteci Cengiz Erdinç, serbest bırakıldı

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#Ankara#Gazeteci#Savcılık
Ankarada gözaltına alınan Gazeteci Cengiz Erdinç, serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 12:38

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınan gazeteci Cengiz Erdinç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cengiz Erdinç hakkında savcılık, yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol talep etti.

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Gazeteci Cengiz Erdinç hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltı kararı verildi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde gözaltına alınan Erdinç, ifade işleminin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cengiz Erdinç hakkında savcılık, yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol talep etti. Hangi adli kontrol tedbirinin uygulanacağına nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliği karar verecek.

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#Ankara#Gazeteci#Savcılık

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