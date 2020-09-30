Ankara’da gıda ve hijyen denetimi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Ankara’nın Keçiören ilçesinde gıda denetimi yaptı. Ekipler girdikleri markette ürünleri denetledi, unlu mamuller ve süt ürünleri reyonlarındaki eksikliklerle ilgili market yöneticilerini uyardı. Denetimde ayrıca, hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 5 bin 570 idari para cezası uygulandı. Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, işletmelerin hijyen ve gıda güvenliği kapsamında denetlendiğini belirtti. Korkmaz, "Ekiplerimiz tarafından iş yerlerinde denetimler devam ediyor. Bugün de Keçiören’de bulunan bir markette ekiplerimizle beraber denetim gerçekleştirdik. İşletmede genel hijyen noktasında eksiklikler olduğunu tespit ettik. Bazı ürün gruplarından da numuneler aldık. Tabi bu ürünlerin sonuçları çıkınca da ayrıca değerlendirme yapılacak. Hijyenle ilgili görülen eksiklikler nedeniyle bu işletmeye 5 bin 570 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için bir süre verilecek ve süre sonunda işletmelere tekrardan gelinerek denetim yapılacak" dedi.



Ankara’da 2020 yılında 70 bin denetim gerçekleştirildiğini belirten Korkmaz, "Bu denetimlerde yaklaşık 2 bin 500 üründen numune alındı. 208 üründe olumsuzluk tespit edildi. Ürünlerin olumsuz çıkması ya da işletmelerin hijyen ve temizlik kurallarına uymaması sebebiyle Ankara’daki yaklaşık 500ün üstündeki işletmeye 5 milyon lira idari para cezası uygulandı. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapması noktasında ekiplerimiz sürekli denetimdeler" diye konuştu.