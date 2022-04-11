Ankara’da gençlerle iftarda bir araya geldi... Bakan Soylu: Türkiye, eski Türkiye değil

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Bakan Soylu, Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan kültür sanat merkezinde ‘Gençlerle Gelecek Buluşmaları’ adlı iftar programına katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, katılımcılara teşekkür ederek, “Bu salonumuz yeni. Bu kadar büyük organizasyonlar yapabileceğimiz ve çok şükür iftarlarda binlerce kişiyi bir araya getirebilen bir salon oldu” açıklamasında bulundu.

Düzenlenen programda konuşan Bakan Soylu ise gençlere seslenerek, "Sizin okullarınızda bilgisayar sınıflar var mı? Birçoğunda var. Biz hiçbir bilgisayar sınıfıyla karşı karşıya kalmış bir nesil değiliz. Sizin yaşadığınız Türkiye’de denizin altından tüp geçitler, Marmaraylar, Avrasya Tünelleri, Avrupa ile Asya’yı birleştirebilecek şekilde var mı? Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Türkiye, eski Türkiye değil” diye konuştu.

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"ŞİMDİ ÜLKEMİN DÖRT BİR TARAFINDA HUZUR VAR"

“Kendi İnsansız Hava Aracını (İHA) kendimiz ürettik” diyen Soylu, “Bugün PKK’yı yerle yeksan ettik. Terörü ortadan kaldırdık. Doğu ve Güneydoğu’daki insanlar huzur ve güven içerisinde oldu. Acaba alışveriş merkezine gitsek mi gitmesek mi, bomba patlar mı patlamaz mı diye annelerimizin, babalarımızın endişe ettiği ve bizi çocuklarını göndermediği günlerden geçtik. Oysa şimdi ülkemin dört bir tarafında huzur var. Gecenin saat 2’sine 3’üne kadar herkes çocuklarıyla beraber yürüyor” dedi.

Yalnızca maddi bir zenginliğin olunmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Soylu, “Manevi bir zenginliğe de sahip olmamız lazım. Biz bin 50 yıldır bu coğrafyadayız. Bu coğrafyada kalmamızın bir tek nedeni var. Değerlerimizden, inancımızdan, kimliğimizden, gelenek ve göreneklerimizden ayrılmamamızdır. Bu coğrafyada binlerce yıl daha kalacağız. Etrafımızdaki coğrafyaya da medeniyetimizi inşa etmeye çalışacağız. O yüzden en iyi bilgisayar mühendisleri, makine mühendisleri, hemşireleri bizim aramızdan çıkmalıdır” şeklinde konuştu.