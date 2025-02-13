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Ankara'da gelinini öldüren sanığın cezası belli oldu... Takdir indirimi uygulandı!

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#Ankara#Altındağ#Kadın Cinayeti
Ankarada gelinini öldüren sanığın cezası belli oldu... Takdir indirimi uygulandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 12:49

Ankara'nın Altındağ ilçesinde oğlunun intiharından sorumlu tutarak tartıştığı gelini 42 yaşındaki Derya Demir'i tabanca ile öldüren Satılmış Demir'e (67) tutuklu yargılandığı davada 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan takdir indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezası verildi.

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Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Derya Demir, 26 yıllık eşi Yusuf Demir'in ofisinde tüfekle yaşamına son vermesinden bir hafta sonra 28 Aralık 2023’te, kayınpederi Satılmış Demir tarafından tabancayla öldürüldü. Gözaltına alınarak tutuklanan Satılmış Demir hakkında Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Demir ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık hakkında herhangi bir tahrik veya takdir indirimi uygulanmaması gerektiğini belirterek sanığın 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

"NE YAPTIĞIMI BİLEMEDİM, PİŞMANIM"

Son sözü sorulan sanık Satılmış Demir, "Ölen gelinime ait uygunsuz görüntüler gördüm. Bir anda nevrim döndü. Ne yaptığımı bilemedim, pişmanım" dedi.

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Derya Demir'in oğlu O.A.D. de babasının bu olaylar yüzünden hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Dedem bizim başımız yanmasın diye kendini feda etti. Dedemin tahliyesini ve ev hapsini istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Satılmış Demir’i 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan takdir indirimi ile 24 yıl, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

 

 

 

 

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#Ankara#Altındağ#Kadın Cinayeti

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