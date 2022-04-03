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Ankara'da geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı

#Polis#Ankara#Üniforma
Ankarada geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, Selçuklu döneminden bugüne kadar kullanılan polis kıyafetleri tanıtıldı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlik kapsamında, Selçuklu döneminden bugüne kadar Türk Polis Teşkilatı'nda kullanılan 20 kıyafet tanıtıldı. Alışveriş merkezini gezen vatandaşlar, kıyafetlerin hangi dönemlere ait olduğu hakkında görevlilerden bilgi alarak polislerle fotoğraf çektirdi.

Ankarada geçmişten bugüne polis kıyafetleri tanıtıldı


Ayrıca etkinlikte yer alan Narkotik, Yunus ve Özel Harekat ekipleri de, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleriyle ilgili vatandaşlara bilgi vererek; hırsızlık, bilişim ve iletişim dolandırıcılığı konularını içeren broşürler dağıttı.

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#Polis#Ankara#Üniforma

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