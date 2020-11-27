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AA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 04:37 | Son Güncelleme:

Ankara'da gecekondu yangını

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Ankara'da gecekondu yangını
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Ankara'da hem depo hem de ev olarak kullanılan gecekondu, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Keçiören ilçesi Yeşilöz Mahallesi 493. Sokak'ta bir gecekonduda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyecilerin müdahalesi ile söndürülen yangında, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Hem depo hem de ev olarak kullanılan gecekondu sakini E.K, yangını husumetli olduğu kardeşi F.K'nin çıkardığını iddia etti.

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