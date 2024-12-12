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Ankara'da fuhuş operasyonunda 6 gözaltı

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#Ankara#Fuhuş#Polis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 09:19

Ankara'da fuhşa aracılık ettiği belirlenen 6 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, 20'den fazla fuhuş mağduru kurtarıldı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde “fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde şüpheli 6 kişi ile 4 otel belirledi.

Teknik ve fiziki incelemelerin ardından icra edilen operasyonda, aralarında otel müdürleri ve çalışanlarının yer aldığı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, bahse konu otellerin ise ticari faaliyetleri sonlandırıldı.

Operasyonda fuhşa zorlandığı tespit edilen 20'yi aşkın mağdur kadın da kurtarıldı.

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#Ankara#Fuhuş#Polis

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