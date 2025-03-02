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Ankara’da fuhuş operasyonunda 4 otel mühürlendi

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#Ankara#Polis#Otel
Ankara’da fuhuş operasyonunda 4 otel mühürlendi
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 08:22

Ankara’da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda on iki şüpheli gözaltına alındı, 4 otel ise mühürlendi. 30’dan fazla mağdur kadın kurtarıldı. Bazı oteller, mühürlenen kapılara 'Tadilat nedeniyle kapalıyız' yazılı afişler astı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarını işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında otel görevlileri, müdürleri ve sahiplerinin olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 30’dan fazla mağdur kadın kurtarıldı. Fuhuşla Mücadele Komisyonu’nun kararı doğrultusunda 4 otel mühürlenerek kapatıldı.

Ankara’da fuhuş operasyonunda 4 otel mühürlendi

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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#Ankara#Polis#Otel

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