×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da fuhuş operasyonu: 13 şüpheli gözaltında, 20 kadın koruma altına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Fuhuş#Operasyon#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 09:01

Ankara'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 20 kadın ise koruma altına alındı.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu'nun başlattığı soruşturma ile 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde yapılan çalışmalarda, 13 şüpheli tespit edildi. Polis ekipleri, 2 eğlence mekanı ile 3 otele yapılan operasyonlarda, aralarında işletme sahipleri, müdürler ve çalışanların da bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, 24 ayrı dosyadan ifade verdikleri belirlendi. Operasyonlarda, fuhşa zorlandığını beyan eden 20 kadın ise koruma altına alındı. Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı gereğince 3 otel ile 2 eğlence mekanı mühürlenip, kapatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fuhuş#Operasyon#Ankara

BAKMADAN GEÇME!