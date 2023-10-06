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Ankara'da fuhşa zorlanan 30 kadın kurtarıldı

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#ANKARA#Fuhuş Operasyonu#Gözaltı
Ankarada fuhşa zorlanan 30 kadın kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 15:23

Ankara'da düzenlenen operasyonda zorla fuhuş yaptırılan 30 kadın kurtarıldı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin cezaevinden kaçtığı öğrenildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, zor durumda ve yardıma ihtiyacı olan kadınları refaha erdirme vaadiyle kandırıp, manevi duygularını sömürerek zorla fuhuş yaptıran 3 kişiyi tespit etti. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından, eş zamanlı operasyonla E.T., H.İ.Ç. ve O.Y.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Kurtarılan 30 kadından 22'sinin Türk, 8'inin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

KESİNLEŞMİŞ CEZALARI VARMIŞ

Çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüphelilerden O.Y.'nin 1 sene önce cezaevinden kaçtığı ve hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Diğer şüpheli H.İ.Ç.'nin ise 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 

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#ANKARA#Fuhuş Operasyonu#Gözaltı

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