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Fatih POYRAZ/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 12.11.2020 - 13:19 | Son Güncelleme:

Ankara'da freni boşalan belediye otobüsü apartmana çarptı

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Ankara'da arıza nedeniyle yol kenarına park edilen belediye otobüsü, freninin boşalması sonucu yaklaşık 1 kilometre geri giderek, yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı. Ölen ve yaralananın olmadığı kazada, şoförün otobüsü durdurmak için peşinden koşması kameraya yansıdı.

Kaza, Altındağ ilçesinde meydana geldi. İçinde yolcu bulunmayan belediye otobüsü, şoförü tarafından otoparka götürülürken arıza yaptı. Şoför, otobüsü yol kenarında park ederek araçtan indi. Bu sırada fren boşalıp hareket eden otobüs, yokuş aşağı geri geri gitmeye başladı. Yaklaşık 1 kilometre geri giden otobüs, park halindeki otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki apartmanın duvarına çarparak durdu. Gürültü üzerine dışarıya çıkan apartman sakinleri büyük korku yaşadı.

Kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Otobüste ve bina duvarında hasar oluştu. Otobüs, vinçle bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otobüsün hızla geri geri gittiği ve şoförün de otobüsü durdurabilmek için peşinden koştuğu görüldü.

Ankarada freni boşalan belediye otobüsü apartmana çarptı

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