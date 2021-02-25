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Gündem
AA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 09:54 | Son Güncelleme:

Ankara merkezli 22 ilde flaş FETÖ operasyonu! 37 gözaltı kararı

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Ankara merkezli 22 ilde flaş FETÖ operasyonu! 37 gözaltı kararı
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Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 2012'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturma kapsamında, 37 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada 2012'de yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında, FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek, soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı oldukları ve soruların dağıtılmasına aracılık ettikleri tespit edilen 3'ü aktif görevde 37 şüpheli hakkında Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 31'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

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