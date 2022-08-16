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Ankara'da fırtınada hayatını kaybeden stajyer Taha Öztürk'ün ilk iş günüymüş

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#Ankara#Fırtına#Taha Öztürk
Ankarada fırtınada hayatını kaybeden stajyer Taha Öztürkün ilk iş günüymüş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 14:15

Ankara'da dün fırtınada inşaattaki beton kalıplarının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hacettepe Üniverisitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk'ün (21), stajyer olarak ilk iş günü olduğu öğrenildi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında inşaatta çalışmalar durduruldu.

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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi, Hipodrom Caddesi'ndeki site inşaatında meydana geldi. Kent genelinde aniden etkili olan fırtına sonrası inşaatta bulunan tahtalar sağa sola uçuşmaya başladı. Bu sırada inşaatta görevli Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü öğrencisi Ege Kıratlı (21) ile ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emre Çetin (22), yakınlarındaki beton kalıplarının altında kaldı.

Kurtarılan gençler, lk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Taha Öztürk, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti; Kıratlı ve Çetin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Taziye mesajı yayımlayan Hacettepe Üniversitesi'nce "Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk, Ankara'da yaşanan fırtına nedeniyle meydana gelen elim kaza sonucu vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.

Taha Öztürk'ün, dün stajyer olarak ilk gününü geçirdiği öğrenildi. Öztürk'ün cenazesi, ikindi vakti Ahmet Efendi Camii'nde kılınacak namaz sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, ÇALIŞMALAR DURDU

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, inşaattaki çalışmalar durduruldu. 

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