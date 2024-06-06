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Son dakika haberi! Ankara'da fırtına can aldı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

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#Ankara#Sağanak#Yağış
Son dakika haberi Ankarada fırtına can aldı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 23:39

Ankara’da akşam saatlerde başlayan sağanak yağıştan korunmak isterken saklandığı tabelanın altında kalan kadın hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Başkentte saat 21.30 sularında gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki bir tabelanın altına sığındı.

Son dakika haberi Ankarada fırtına can aldı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberi Ankarada fırtına can aldı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Sağlık ekipleri Ayşe Yavuz (20) adlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Son dakika haberi Ankarada fırtına can aldı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

CNN Türk Muhabiri Paşa Alyurt CNN Türk canlı yayınında, "Pano sağanak yağış sonrası devrildi. 2 kişi burada oturuyordu. Pano bir anda öne yığıldı. Duraklardaki camlar tuzla buz haline geldi. 1 kadın hayatını kaybetti. 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı" bilgisini aktardı. 

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#Ankara#Sağanak#Yağış

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