MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da filmleri aratmayan çatışma!
GeriGündem Ankara'da filmleri aratmayan çatışma!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Caner ÜNVER - DHA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 00:18 | Son Güncelleme:

Ankara'da filmleri aratmayan çatışma!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara'da filmleri aratmayan çatışma!
Abone Olgoogle-news

Ankara’da Sefa D. ve Yasin A., otomobille seyir halindeyken iddiaya göre otomobille kendilerini takip edip önlerini kesen husumetli oldukları Yasin Efe Ç. ve dayısı Hasan C. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan dayı ile yeğeni kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Özlem Caddesi’nde meydana geldi. Ayvalı yönüne giden Sefa D. ve Yasin A.’nın içerisinde bulunduğu 06 S 6380 plakalı otomobilin önü iddiaya göre aralarında husumen bulunan Yasin Efe Ç. ve dayısı Hasan C. tarafından kesildi. dayı ve yeğeni pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra otomo bille olay yerinden kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Sefa D. ve Yasin A. yaralanırken, çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle