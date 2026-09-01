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Ankara'da FETÖ'nün bilişim ağına 'Signal' darbesi: 10 gözaltı

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#FETÖ#Signal#Ankara
Ankarada FETÖnün bilişim ağına Signal darbesi: 10 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 09:14

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve emniyetin düzenlediği ortak operasyonla, FETÖ’nün güncel bilişim yapılanması çökertildi. Kriptolu haberleşme programı 'Signal' üzerinden irtibat kurdukları belirlenen 13 şüpheliden 10’u yakalanırken, firari 3 örgüt üyesinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.

FETÖ/PDY tarafından kullanılan Signal kriptolu haberleşme programının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli belirlendi.

Ankarada FETÖnün bilişim ağına Signal darbesi: 10 gözaltı

Başsavcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanmasına yönelik 1 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı.

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Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

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#FETÖ#Signal#Ankara

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