Ankara'da FETÖ'nün bilişim ağına 'Signal' darbesi: 10 gözaltı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma gerçekleştirildi.
FETÖ/PDY tarafından kullanılan Signal kriptolu haberleşme programının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli belirlendi.
Başsavcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanmasına yönelik 1 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı.
Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.