Ankara’da FETÖ üyesi 7 firari hükümlüden 6’sı yakalandı

#Ankara#Fetö#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 08:28

Ankara'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari FETÖ/PDY üyesinden 6'sı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen kovuşturmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezalarının infazı amacıyla yakalama emri çıkarılan 7 firari hükümlünün, kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sonucu Ankara’da bulundukları adresler tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalanmalarına yönelik alınan arama kararlarına istinaden yapılan çalışmalar sonucunda, 6 firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. İlgili yargı birimleri nezdindeki işlemlerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı emirleri doğrultusunda devam ediliyor.

