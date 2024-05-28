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Ankara'da FETÖ soruşturmasında 8 gözaltı kararı

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#Ankara#FETÖ#TERÖR
Ankarada FETÖ soruşturmasında 8 gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 10:41

Ankara'da, Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) sınavlarında usulsüzlük yapıldığının tespitiyle başlatılan soruşturmada, FETÖ/PDY mensubu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin PMYO sınav sorularına yazılı sınavdan önce eriştiği ve soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi. Bunun üzerine, sınav sorularını alıp polis olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlattı.

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#Ankara#FETÖ#TERÖR

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