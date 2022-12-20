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Ankara'da FETÖ soruşturması: 15 gözaltı kararı

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#Ankara#FETÖ#Polis Koleji
Ankarada FETÖ soruşturması: 15 gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 09:58

Ankara'da kapatılan Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilerle ilgili soruşturmada 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca 4 Nisan 2015'te kapatılan Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilere yönelik soruşturma yürütüldü.

FETÖ tarafından takip edilip, dönemleri ve ilişiklerinin kesilmesi sonrası örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalara yönelik soruşturmada; haklarında ardışık arama, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

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#Ankara#FETÖ#Polis Koleji

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