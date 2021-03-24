Ankara'da FETÖ operasyonu! Eski emniyet müdürü ile eşi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu, FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan eski 4. sınıf emniyet müdürü Murat B. ile eşi eski fen bilgisi öğretmeni Çiğdem B'nin Güzelyaka Mahallesi 562. Sokak'taki bir binada kaldıklarını tespit etti.

Adrese yakın bir yerde beklemeye başlayan ekipler, bir süre sonra evlerine gelen çifti gözaltına aldı.

Genel Bilgi Toplaması (GBT) kontrolünde Murat ve Çiğdem B'nin, FETÖ/PDY mensubu oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunduğu anlaşıldı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen Murat ve Çiğdem B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Murat B'nin, ihraç edildiği 2016'da Milas İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Eşiyle aynı dönemde ihraç edilen Çiğdem B'nin hakkında ise 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

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