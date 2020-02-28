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DHA
Haber Giriş: 28.02.2020 - 15:05,Son Güncelleme:/

Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

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Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
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Ankara'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, 56 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel üniversite yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 66 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 56 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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