DHA
Haber Giriş: 28.02.2020 - 15:05,
Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
Ankara'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, 56 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel üniversite yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 66 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 56 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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