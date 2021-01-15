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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

Ankara'da FETÖ operasyonu! 9 kişi hakkında gözaltı kararı

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Ankara'da FETÖ operasyonu! 9 kişi hakkında gözaltı kararı
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Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2005 yılı Polis Memurluğu (PMYO) Sınavında, sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2005 yılı Polis Memurluğu Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine Terör Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda 5'i meslekten ihraç olmak üzere 7 polis ile 2 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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