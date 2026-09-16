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Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

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#FETÖ#Ankara#Ankara Haberleri
Ankarada FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 09:37

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gaybubet evlerinde saklandıkları ve burada saklanan kişilere finansal destek ile suça iştirak niteliğinde yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, şüphelilere yönelik 16 Eylül 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 3’ü yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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#FETÖ#Ankara#Ankara Haberleri

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