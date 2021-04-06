DHA
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Ankara'da FETÖ operasyonu! 16 kişiye gözaltı kararı...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nden yapılan açıklamada, "2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alan ve dağıtılmasına aracılık eden çoğu ihraç/istifa subay/astsubay olan toplam 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verilmiştir." denildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alan ve dağıtılmasına aracılık eden çoğu ihraç/istifa subay/astsubay olan toplam 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verilmiştir
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