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Gündem
DHA
Haber Giriş: 06.04.2021 - 08:37 | Son Güncelleme:

Ankara'da FETÖ operasyonu! 16 kişiye gözaltı kararı...

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Ankara'da FETÖ operasyonu! 16 kişiye gözaltı kararı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nden yapılan açıklamada, "2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alan ve dağıtılmasına aracılık eden çoğu ihraç/istifa subay/astsubay olan toplam 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verilmiştir." denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alan ve dağıtılmasına aracılık eden çoğu ihraç/istifa subay/astsubay olan toplam 16 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verilmiştir

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