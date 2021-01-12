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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 09:07 | Son Güncelleme:

Ankara'da FETÖ operasyonu! 13 kişi hakkında gözaltı kararı

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Ankara'da FETÖ operasyonu! 13 kişi hakkında gözaltı kararı
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Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasında yer alan 1 "mahrem imam" ile 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 12 astsubay ile 1 ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 13 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde 12.01.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

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