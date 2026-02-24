×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#FETÖ Operasyonu#Finans Örgütlenmesi
Ankarada FETÖ operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 09:13

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 10'u yakalandı.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik MİT Başkanlığı ve kolluk kuvvetleriyle koordineli çalışma yürütüldü.

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, haklarında daha önce yargılama yapılmış olmasına rağmen yapılan fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak iddianame tarihlerinden sonra örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri ve örgütün güncel finans yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

 

Gözden Kaçmasın27 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 259 şüpheli yakalandı27 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 259 şüpheli yakalandıHaberi görüntüle

 

Haberin Devamı

Ankara merkezli operasyonda, şüphelilerden 10'unun yakalanarak gözaltına alındığı, 5'inin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı ve 1'i hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Gözden KaçmasınCüneyt Özdemir Meksika’dan Hürriyet için yazdı: Ateşin ortasında mahsur kaldıkCüneyt Özdemir Meksika’dan Hürriyet için yazdı: Ateşin ortasında mahsur kaldıkHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#FETÖ Operasyonu#Finans Örgütlenmesi

BAKMADAN GEÇME!