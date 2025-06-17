×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ/PDY#Gözaltı#Operasyon
İstanbul, Ankara ve Kocaelide FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 09:10

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Kocaeli de eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İSTANBUL VE KOCAELİ'DE DE OPERASYON: 11 GÖZALTI

FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 7 Mayıs tarihinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda toplam 28 şüpheli tutuklandı. Aynı dosya kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, örgütle iltisakı tespit edilen 11 kişinin, FETÖ'nün güncel talebe yapılanması çerçevesinde lise ve ilköğretim seviyesindeki öğrencilerle irtibatlı oldukları belirlendi. Ve öğrencilerin, bu kişiler aracılığıyla örgütsel programlara dahil edildiği tespit edildi. Sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul ve Kocaeli de toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ/PDY#Gözaltı#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!