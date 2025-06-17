İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

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İSTANBUL VE KOCAELİ'DE DE OPERASYON: 11 GÖZALTI

FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Kocaeli de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 7 Mayıs tarihinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel talebe yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda toplam 28 şüpheli tutuklandı. Aynı dosya kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, örgütle iltisakı tespit edilen 11 kişinin, FETÖ'nün güncel talebe yapılanması çerçevesinde lise ve ilköğretim seviyesindeki öğrencilerle irtibatlı oldukları belirlendi. Ve öğrencilerin, bu kişiler aracılığıyla örgütsel programlara dahil edildiği tespit edildi. Sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul ve Kocaeli de toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.