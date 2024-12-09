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Ankara'da feci kazada hayatını kaybeden 4 kişiye acı veda

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#Ankara#Kaza#Trafik
Ankarada feci kazada hayatını kaybeden 4 kişiye acı veda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 14:04

Ankara-Çankırı karayolunda otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden aynı aileden Saniye Esra Ünal, Sevim Ünal, Büşra Ünal, Ali Alperen Ünal tabutlarının yan yana koyulduğu cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Kaza, dün Ankara-Çankırı karayolu Çandır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 18 ABK 392 plakalı otomobil, şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 5 kişiyi çıkarttı. sağlık ekipleri tarafından yapıla kontrollerde Saniye Esra Ünal (29), Sevim Ünal (52),Büşra Ünal (31), Ali Alperen Ünal (28), Hakan Köroğlu'nun(31) yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Otopsi işlemleri tamamlanan 5 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Aynı aileden olan Saniye Esra Ünal, Sevim Ünal, Büşra Ünal, Ali Alperen Ünal için Çankırı il merkezindeki Ahmet Yesevi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazında 4 kişinin tabutları yan yana sıralandı.

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Kılınan namazın ardından, cenazeler gözyaşlarıyla aile mezarlığında toprağa verildi. Hakan Köroğlu’nun cenazesinin ise Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

Cenaze törenine, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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#Ankara#Kaza#Trafik

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