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Ankara'da feci kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

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#Ankara#Trafik#Kaza
Ankarada feci kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 13:56

Ankara-Çankırı kara yolunda otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada aynı aileden Saniye Esra Ünal (29), Sevim Ünal (52), Büşra Ünal (31), Ali Alperen Ünal (28) ve Hakan Köroğlu’nun (31) hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara-Çankırı kara yolu Çandır mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 18 ABK 392 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde araçta sıkışan aynı aileden Saniye Esra Ünal (29), Sevim Ünal (52), Büşra Ünal (31), Ali Alperen Ünal (28) ve Hakan Köroğlu’nun (31) hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişilerin cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ankara-Çankırı yolu Çandır mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ne yazık ki aynı aileden 5 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum” dedi. (DHA)

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#Ankara#Trafik#Kaza

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