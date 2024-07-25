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Ankara'da feci kaza! TIR’dan fırlayan lastiğin çarptığı Berra hayatına kaybetti

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#Ankara-Samsun#Elmadağ#Berra Eraslan
Ankarada feci kaza TIR’dan fırlayan lastiğin çarptığı Berra hayatına kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 22:56

Ankara-Samsun karayolu üzerinde seyahat halindeki TIR’dan fırlayan lastiğin çarptığı Berra Eraslan (18) hayatını kaybetti. Olay sırasında Eraslan’ın elinde taşıdığı ekmeler ise yola savruldu.

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Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara-Samsun yolu üzeri Elmadağ mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki TIR’ın lastiği yerinden çıkarak, köprüden düştü. TIR dorsesinden çıkan lastik, bakkaldan aldığı ekmekle evine giden Berra Eraslan’a, daha sonra park halindeki servis aracına çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan olay yerinde yapılan kontrolde ise Berra Eraslan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. TIR’ın sürücüsü M.Ç. gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankarada feci kaza TIR’dan fırlayan lastiğin çarptığı Berra hayatına kaybetti
‘KIZ ÇOCUĞUNUN HAVADA OLDUĞUNU GÖRDÜM’

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TIR’dan ayrılan lastiğin çarptığı park halindeki servis minibüsünün sahibi Muhammet Türk, Ankara’dan yolcularını almak için geldiği esnada olayın park halindeki aracının önünde yaşandığını belirterek, “Ben şoför mahallindeydim ve şoför mahallinden kalktım, arkamı döndüm. Aracın ortasındaki kapıya yakın olan koltukta ‘güm’ bir ses geldi ve o sırada kız çocuğunun havada olduğunu gördüm. Lastik önce kıza çarpmış daha sonra benim aracımı çarpmış. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla köprünün üstündeki TIR'ın arka dorsesinin tekeri kopmuş ve buraya doğru gelmiş. Ben anlayamadan kız yola doğru uçtu. Kızın arabanın önüne vurduğunu gördüm. Allah rahmet eylesin, şu anda şoktayım” diye konuştu.

Ankarada feci kaza TIR’dan fırlayan lastiğin çarptığı Berra hayatına kaybetti

 

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#Ankara-Samsun#Elmadağ#Berra Eraslan

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