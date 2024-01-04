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Ankara'da feci kaza: TIR'a çarpıp yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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#ANKARA#Tır#Trafik Kazası
Ankarada feci kaza: TIRa çarpıp yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2024 15:56

Ankara'da TIR'a arkadan çarpıp, alev alan otomobilin sürücüsü K.B. (38) hayatını kaybetti. TIR şoförü, gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Ankara Çevre Yolu Yakupabdal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden K.B. yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın ardında yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobil, alev alarak yanmaya başladı.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından otomobilde K.B.'nin cansız bedenine ulaşıldı. TIR şoförü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

K.B.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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#ANKARA#Tır#Trafik Kazası

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