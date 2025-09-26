×
Gündem Haberleri

Ankara'da feci kaza! TIR ile çarpışan otomobil alev aldı... Sürücü hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2025 14:25

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde TIR ile çarpışıp alev alan otomobilin sürücüsü Ali Bekir Özdemir (60) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Nallıhan-Ankara kara yolu Çayırkırı mevkisinde meydana geldi. Ali Bekir Özdemir, cuma namazını kılmak için Çayırhan Mahallesi'ndeki camiye gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Özdemir, yönetimindeki 34 SF 8075 plakalı otomobil, yol çalışması olan bölgede karşı yönden gelen TIR ile çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Ali Bekir Özdemir, yanan aracın içinde sıkıştı.

Yara almadan kurtulan TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ancak Ali Bekir Özdemir, hayatını kaybetti. TIR şoförü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

