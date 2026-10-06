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Ankara'da feci kaza... Takla atan otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

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#Ankara Trafik Kazası#Kırıkkale-Samsun Yolu#Erhan O. Ve N.O. Hayatını Kaybetti
Ankarada feci kaza... Takla atan otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 21:03

 ANKARA’da direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilin, karşı yoldan gelen otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Mamak ilçesi Kırıkkale-Samsun kara yolunda meydana geldi. Erhan O. idaresindeki 41 AAT 655 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Daha sonra savrularak karşı yola geçen otomobil, L.T. idaresindeki 06 DNH 518 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, takla atan otomobilin sürücüsü Erhan O. ile yolcu olarak bulunan N.O. hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü L.T. ile yanındaki yolcu M.T. de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Ankara Trafik Kazası#Kırıkkale-Samsun Yolu#Erhan O. Ve N.O. Hayatını Kaybetti

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