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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.09.2021 - 20:17 | Son Güncelleme:

Ankara'da feci kaza! Servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 ölü

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Ankara'da feci kaza! Servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 ölü

Başkentte servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1544. Cadde'de 06 C 0019 plakalı servis aracı ile Emirhan A. yönetimindeki 06 HMB 16 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, otomobilde bulunan Ebubekir D, Emirhan A. ile Baran B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, Buğra Ö. ve Eren A'yı hastaneye kaldırdı.
Buğra Ö. ve Eren A, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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