Ankara'da feci kaza! Otomobilin yaya ve araçların üzerinden savrularak takla attı

#Ankara#Kaza#Takla
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2025 17:48

Ankara'da kaldırıma çarpan otomobilin yaya ve araçların üzerinden savrularak takla attığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Ankara-Ayaş Yolu Bulvarı'nda 11 Ağustos'ta meydana gelen kazada, 06 AU 9414 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, çevredeki bir işletmenin önündeki ağacı ve trafik levhasını kırdı, ardından savrularak vatandaşların ve park halindeki araçların üzerinden geçip devrildi.

Yaralanan 3 kişinin tedavilerinin çevredeki hastanelerde tamamlandığı öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, aracın kaldırıma çarpıp havalanarak park halindeki 3 aracın üzerinden geçtiği ve sürüklendiği görüldü. Kayıtlarda ayrıca çevredekilerin panik anları da yer aldı.

