Ankara'da feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü 1 ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde çevreyolu İstanbul istikameti Eryaman mevkinde meydana geldi. Süratli olduğu iddia edilen B.K. idaresindeki otomobil aynı yönde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı.

OTOMOBİL 300 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisi ile otomobil tırın altına girerken yaklaşık 300 metre sürüklendi. Kaza sonucu otomobilde yangın çıktı. Otomobilde bulunan B.K. ve E.D. olay yerinde hayatını kaybederken M.C. ise ağır yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tır vinç yardımı ile kaldırılarak araç altından çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu cenazeler sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.