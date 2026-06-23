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Ankara'da feci kaza! Otomobil kamyona çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

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#ANKARA#Polatlı#Trafik Kazası
Ankarada feci kaza Otomobil kamyona çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 06:13

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaza, saat 01.45 sıralarında İstiklal Mahallesi Borsa Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil demir yığınına döndü. İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilde bulunan Devran Kart, Berşan Yücel ve Sıla Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, 1 kişinin ise ağır yaralandığı belirlendi. Ağır yaralanan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ankarada feci kaza Otomobil kamyona çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

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Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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#ANKARA#Polatlı#Trafik Kazası

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