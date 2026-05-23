Ankara'da feci kaza: Kamyon üst geçide çarptı

AA-DHA
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 12:54
Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Mahallesinde, Turgut Özal Bulvarı üzerinde damperi açık şekilde ilerleyen tırın çarptığı üst geçit yıkıldı. Arkadan gelen 2 aracın da karıştığı kazanın ardından 3 kişi yaralandı.
Ankara Altındağ Zübeyde Hanım Mahallesi Tesviyeci Caddesi Turgut Özal Bulvarı Samsun istikametinde damperi açık olduğu iddia edilen bir kamyon üst geçide çarptı.
Gerçekleşen kaza sonucunda sonucu üst geçit yıkılırken ilk belirlemelere göre 3 vatandaşın yaralandığı öğrenildi. Olay yerine bir çok polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.KAZA KAMERADA
Ankara'nın Altındağ ilçesinde kamyonun yaya üst geçidine çarptığı kaza, kameraya yansıdı. Görüntülerde; damperi açık şekilde metrelerce ilerleyen kamyonun üst geçide çarptığı anlar yer aldı. Üst geçidin büyük gürültüyle yıkıldığı an ve vatandaşların yaşadığı panik de görüntülere yansıdı.