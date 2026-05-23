Ankara'da feci kaza: Kamyon üst geçide çarptı

Haberin Devamı

Ankara Altındağ Zübeyde Hanım Mahallesi Tesviyeci Caddesi Turgut Özal Bulvarı Samsun istikametinde damperi açık olduğu iddia edilen bir kamyon üst geçide çarptı.

Gerçekleşen kaza sonucunda sonucu üst geçit yıkılırken ilk belirlemelere göre 3 vatandaşın yaralandığı öğrenildi. Olay yerine bir çok polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kamyonun yaya üst geçidine çarptığı kaza, kameraya yansıdı. Görüntülerde; damperi açık şekilde metrelerce ilerleyen kamyonun üst geçide çarptığı anlar yer aldı. Üst geçidin büyük gürültüyle yıkıldığı an ve vatandaşların yaşadığı panik de görüntülere yansıdı.