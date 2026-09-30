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Ankara'da feci kaza: Çalıntı ve ehliyetsiz motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

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#Ankara Trafik Kazası#Çalıntı Motosiklet#Ehliyetsiz Sürücü
Ankarada feci kaza: Çalıntı ve ehliyetsiz motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 16:29

Ankara, Altındağ ilçesi Şehit Serdar Koçak Caddesi'nde yaşanan kazada, 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı çalıntı motosiklet iki otomobile çarptı. Kazada Barış İbrahim Şentürk yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesindeki Şehit Serdar Koçak Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücüsü Y.A.Ü. (14) kontrolündeki 06 DCR 267 plakalı motosiklet, kontrolden çıktı.

Ankarada feci kaza: Çalıntı ve ehliyetsiz motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

Motosiklet ile H.T. (26) idaresindeki 66 AED 183 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan motosiklet daha sonra Ü.A. (29) idaresindeki 06 GB 7505 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Y.A.Ü. ve arkasında oturan Barış İbrahim Şentürk (18) ile K.B. (18) yaralandı.

Ankarada feci kaza: Çalıntı ve ehliyetsiz motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

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Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulansla kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Mamak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Şentürk, burada hayatını kaybetti.

Ankarada feci kaza: Çalıntı ve ehliyetsiz motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

Şentürk'ün cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otomobil sürücüsü H.T. ise gözaltına alındı. Öte yandan kazaya karışan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankarada feci kaza: Çalıntı ve ehliyetsiz motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

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#Ankara Trafik Kazası#Çalıntı Motosiklet#Ehliyetsiz Sürücü

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