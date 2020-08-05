Ankara'da feci kaza! 3'ü ağır, 12 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde Kızılcahamam kavşağında meydana geldi. Düğün için İstanbul'dan Van'a giden ailenin bulunduğu İbrahim Teymur yönetimindeki 34 BC 82 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu bariyere çarparak takla attı. Hurda yığınına dönen minibüsün sürücü İbrahim Teymur ile aynı aileden 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ankara ve Kızılcahamam'daki hastanelere kaldırıldı. Ankara Şehir Hastanesi ile Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Elife, Salih Kayra (19) ve İhsan Teymur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanırken, yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ayrıca, araç kuyruğu içerisinde meydana gelen başka bir kazada ise maddi hasar meydana geldi. Yan yatan minibüsün kaldırılıp, kaza yerinin temizlenmesinin ardından karayolunda trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.