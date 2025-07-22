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Ankara'da feci kaza: 2 ölü

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#Ankara#Etimesgut#Kaza
Ankarada feci kaza: 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 02:03

 Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Eskişehir Yolu Yakacık mevkisinde ters yönde ilerleyen M.A. idaresindeki 06 HL 601 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 35 DF 976 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilin motoru ve parçaları yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücülerin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı incelemelerde bulunurken, araçlar kaldırılana kadar trafik alternatif yollara aktarıldı.

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#Ankara#Etimesgut#Kaza

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