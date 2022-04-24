Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

#Ankara#Ayaş#Trafik Kazası
Ankarada feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Ayaş ilçesinde hafif ticari araç, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, dün akşam saatlerinde Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı köyü yakınlarındaki Asartepe Barajı mevkiinden meydana geldi. Metin Çatak yönetimindeki 42 AVA 36 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, sürücü Metin Çatak ile araçta bulunan Ender Kırhan hayatını kaybetti, Elvan Kalaylıca ile Uğur Oyanık ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla getirildikleri hastanede tedavi altıına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Ayaş#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı Tarihi anların tüm detayları... Centilmenlik skandalı

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

#Göztepe
İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

#Monica Bellucci
Michelin müfettişleri aramızda

Michelin müfettişleri aramızda!

#Michelin Rehberi

BAKMADAN GEÇME!

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı Tarihi anların tüm detayları... Centilmenlik skandalı

Gaziantep FK - Göztepe maçında neler yaşandı? Tarihi anların tüm detayları... 'Centilmenlik skandalı'

#Göztepe
İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

İtalyan yıldız Monica Bellucci İstanbul’a veda etti

#Monica Bellucci
Michelin müfettişleri aramızda

Michelin müfettişleri aramızda!

#Michelin Rehberi