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Ankara'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 17 yaralı

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#Trafik Kazası#Ankara#Minibüs
Ankarada feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 17 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 14:47

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Nallıhan-Göynük yolu Duranlar köyü mevkisinde meydana geldi. Saffet Ç. yönetimindeki 06 BGB 772 plakalı tavuk fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis ile İbrahim S.'nin (41) kullandığı 06 EG 8436 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Kudret S. (38) ile Muhammed Mustafa S. (15) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankarada feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 17 yaralı

Hafif ticari araç sürücüsü İbrahim S. ile işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İbrahim S. Ankara'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Ankara#Minibüs

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