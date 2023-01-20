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Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! 19 daire tedbir amacıyla boşaltıldı

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#Ankara#İstinat Duvarı#İnşaat Kazısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 01:22

Ankara'nın Mamak ilçesinde inşaat kazısı yapılan arazinin bitişiğindeki binanın istinat duvarı çöktü. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından apartmanda bulunan 19 daire tedbir amaçlı tahliye edildi.

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Olay, saat 17.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesi Zerdalitepe Mahallesi 1756 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat kazısı sırasında bitişikte bulunan 4 katlı Efe apartmanının arka girişinde bulunan istinat duvarı çöktü. Haber verilmesi üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerce Efe apartmanında bulunan 19 daire tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ankarada facianın eşiğinden dönüldü 19 daire tedbir amacıyla boşaltıldı



'TEDBİR ALINMADAN KAZI YAPILDI'

Bina sakinlerinden Zeynep Puloğlu, yapılan inşaatla ilgili daha önce uyarıda bulunduklarını belirterek, "Burada inşaat başladığında, bizim istinat duvarımızı geçmeyin diye söyledik. Bizim binanın altına indikleri için göçük oluştu. Biz göçük oluştuğunu gördüğümüzde ekipleri aradık. Bu gece tedbir amaçlı 19 daireli binamız tahliye edildi. Belediyeden kalacak yer için ulaştılar. Devletimizden, belediyemize teşekkür ediyoruz, ilk andan itibaren çok ilgilendiler. Yarın da Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelecekler" dedi.

Efe apartmanı sakinlerinden Murat Atalay, kazının tedbir alınmadan yapıldığını iddia ederek, "Olay anında binadaydım, yan kısımda birkaç gündür kazı yapılıyordu. Bugün öğlen saatlerinde kazdıkları sırada bizim binanın girişi dökülmeye başladı ve toprak kayması oldu. Çocuklarımız dışarıdaydı. Korkudan içeriye aldık. Sonrasında ekipler geldi ve bizleri tahliye ettiler" ifadelerini kullandı. 

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#Ankara#İstinat Duvarı#İnşaat Kazısı

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