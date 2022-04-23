Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü, alev alev yandı

#ANKARA#Yolcu Otobüsü#Yangın
Ankarada faciadan dönüldü Yolcu otobüsü, alev alev yandı

Ankara'da, TEM yolunda seyir halindeyken motor kısmı alev alan yolcu otobüsü, alev alev yandı. 40 yolcunun bulunduğu otobüste yaralanan olmazken, alevler itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

Haberin Devamı

İstanbul'dan Ankara'ya giden, bir yolcu otobüsünün motor kısmı, saat 10.30 sıralarında TEM yolunun Çeltikçi mevkisinde alev aldı. Yangını fark eden şoför, otobüsü yol kenarında durdurdu. Otobüste bulunan 40 yolcu, alevler büyümeden tahliye edildi.

Kısa süre sonra alevler otobüsün tamamını sardı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü ancak otobüs kullanılmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle TEM yolunun Ankara yönü bir süre ulaşıma kapatıldı. Yangının söndürülmesi ardından ulaşım tekrar normale döndü. Tahliye edilen yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle yola devam etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

Ankarada faciadan dönüldü Yolcu otobüsü, alev alev yandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Yolcu Otobüsü#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel Kiramı ödeyebilecek miyim diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel 'Kiramı ödeyebilecek miyim?' diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

#Mackenzie Scott
Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı
Nükleer füzelerle birlikte yaşamak Ukrayna’daki savaş binlerce kilometre ötedeki hayatları nasıl değiştirdi

Nükleer füzelerle birlikte yaşamak! Ukrayna’daki savaş binlerce kilometre ötedeki hayatları nasıl değiştirdi?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel Kiramı ödeyebilecek miyim diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel 'Kiramı ödeyebilecek miyim?' diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

#Mackenzie Scott
Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı
Nükleer füzelerle birlikte yaşamak Ukrayna’daki savaş binlerce kilometre ötedeki hayatları nasıl değiştirdi

Nükleer füzelerle birlikte yaşamak! Ukrayna’daki savaş binlerce kilometre ötedeki hayatları nasıl değiştirdi?

#Ukrayna