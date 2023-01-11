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Ankara'da fabrika yangınında 2 kişi yaralandı

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#Ankara#Sanayi Sitesi#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 23:08

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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Kahramankazan Saraykent Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı fabrikada saat 21.48’te henüz belirlenemeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle, fabrikada göçük oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında patlama nedeniyle çevredeki bazı iş yerleri de hasar gördü.

 

Ankarada fabrika yangınında 2 kişi yaralandı

“YANGINA İTFAİYE EKİPLERİMİZ ANINDA MÜDAHALE EDEREK KONTROL ALTINA ALDI”

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından yangına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Saray Keresteciler Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerimiz anında müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Yangında yaralanan 2 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, olay yerinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Oğuz, “Güçlü, komşu ilçelerden de hissedilen bir patlamaydı. Yanıcı, yakıcı ve parlayıcı madde imalatıyla uğraşan bir fabrikada yaşanan bu patlamada can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. İtfaiye ekiplerimiz hemen erken saatlerde olay yerine ulaştı, iki yaralı vatandaşımız buradan çıkarıldı ve hastaneye sevk edildiler. Yaralı iki vatandaşımız çıkarılırken bilinçleri yerindeydi. İnşallah en kısa sürede tedavilerini olup sıhhatlerine kavuşurlar” dedi.

Ankarada fabrika yangınında 2 kişi yaralandı

 

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#Ankara#Sanayi Sitesi#Patlama

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