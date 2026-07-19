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Ankara Kahramankazan'da fabrika yangını

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Orman#Yangın
Ankara Kahramankazanda fabrika yangını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 16:21

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde fabrikada yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

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Dağyaka Mahallesi 2038 Cadde'deki fabrikada, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çevredeki alanlara sıçramaması için güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan 3 katlı atık yağ fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangını fark eden personelin binayı terk ederek itfaiyeye haber verdiği öğrenilirken; olayda yaralanan olmadı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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#Ankara#Orman#Yangın

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