Ankara Kahramankazan'da fabrika yangını

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Dağyaka Mahallesi 2038 Cadde'deki fabrikada, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çevredeki alanlara sıçramaması için güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan 3 katlı atık yağ fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangını fark eden personelin binayı terk ederek itfaiyeye haber verdiği öğrenilirken; olayda yaralanan olmadı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.