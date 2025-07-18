×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da evli kadından eski sevgilisine işkence! Kaçırıp ıssız yere götürdüler...

Güncelleme Tarihi:

#Ankara'da İşkence#Aile İçi Şiddet#İşkence Görüntüleri
Ankarada evli kadından eski sevgilisine işkence Kaçırıp ıssız yere götürdüler...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 13:21

Ankara'da evli bir kadın, anlaşmazlık yaşadığı eski sevgilisine ağabeyi ve babası tarafından işkence yaptırdı. Darp edilen adamın kulağı burnu koparken, saldırganlar o anları kamera kaydına aldı.

Haberin Devamı

İddialara göre, Aydın'da yaşayan evli bir kadın, M.A. ile yaşadığı ilişki ortaya çıkınca erkek arkadaşıyla birlikte başka bir şehre taşındı. Bir süre sonra M.A. ile anlaşmazlık yaşayan kadın, Ankara'ya gelerek babaevine yerleşti.

BABA VE AĞABEYİNDEN KAN DONDURAN İŞKENCE

Kadının ağabeyi ve babası, tuzağa düşürmek istedikleri M.A.'yı Ankara'ya çağırarak, konuşmak istediklerini söyledi. Teklifi kabul M.A.'yı Ankara'da alıkoyan baba ile ağabey, kaçırdıkları adamı ıssız bir yere götürdü. Burada işkenceye maruz kalan M.A.'nın kulağı ve burnu koparıldı. Öldüresiye darp edilen adam, ağabey tarafından da kamera kaydına alındı.

Darp edilmesinin ardından hastaneye kaldırılan M.A.'nın burada da sevgilisi tarafından şikayetçi olmaması için tehdit edildiği ileri sürüldü.

Ankarada evli kadından eski sevgilisine işkence Kaçırıp ıssız yere götürdüler...

ÖLDÜRESİYE DARP EDİLMESİNİN ARDINDAN SEVGİLİSİNİN AİLESİYLE BİR ARAYA GELMİŞ

Haberin Devamı

Öldüresiye darp edilen M.A.'nın olayın ardından kız arkadaşının ailesiyle bir araya geldiği görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde M.A.'nın evlilik işlemlerini başlatmak için ziyarete geldiği ve uğradığı işkence hakkında konuştuğu görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara'da İşkence#Aile İçi Şiddet#İşkence Görüntüleri

BAKMADAN GEÇME!