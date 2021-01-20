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Gündem
Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 20.01.2021 - 10:41 | Son Güncelleme:

Ankara'da evde uyuşturucu partisi! Polisten baskın

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Ankara'da evde uyuşturucu partisi! Polisten baskın
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Ankara'da polisin uyuşturucu partisi düzenlenen eve yaptığı baskında, 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. 

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro ekipleri, Çamlıtepe Mahallesi Çolak Sokak'ta bulunan evde uyuşturucu partisi düzenlendiği ihbarını aldı. Polis ekipleri, gece 03.30 sıralarında eve baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada, çiçek saksıları içerisinde çok miktarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi. Evde bulunan 3'ü kadın 7 kişi ise gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte içinde uyuşturucu bulunan saksılar da emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Ankarada evde uyuşturucu partisi Polisten baskın

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